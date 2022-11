„Tiefpunkt noch einmal unterschritten“: Politik in der Vertrauenskrise

Wien – „Es gelingt den politischen Akteurinnen und Akteuren nicht mehr, die dringenden Anliegen der Menschen aufzugreifen“: Martina Zandonella vom Sozialforschungsinstitut SORA zeichnet ein schlechtes Bild von Politik und Demokratie. SORA erhebt seit fünf Jahren den Demokratiemonitor – in diesem Jahr mit mehr als 2100 Befragten im September und Oktober. Und das Ergebnis war noch nie so dramatisch wie heuer. „Wir haben den Tiefpunkt noch einmal unterschritten“, sagt die Expertin. Nur noch 34 Prozent glauben, dass das politische System in Österreich sehr gut oder zumindest ziemlich gut funktioniert. 64 Prozent vertrauen der Politik nicht.