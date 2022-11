Lockere Schraube führte zu Unfall in Wildschönauer Alpinecoaster

Wildschönau – Zwei Tage nach dem Unfall beim Alpinecoaster im Familienpark Drachental in der Wildschönau stand gestern die Ursache für den Bremsdefekt fest. Der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige konnte am Unfallwagen einen mechanischen Defekt ausmachen.

Es habe sich um eine lockere Schraube gehandelt, berichtet Drachental-GF Michael Unger. Sie soll den magnetischen Bremsmechnismus blockiert haben. Dadurch seien sowohl das manuelle Entschleunigen via Hebel im Wagen als auch das automatische Abbremsen durch die Abstandskontrolle unmöglich gewesen. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich die Blockade gelöst, das Bremsen sei danach wieder möglich gewesen.

Am Sonntagabend waren, wie berichtet, zwei Buben mit ihrem Schlitten in voller Fahrt auf den vorausfahrenden Opa aufgefahren, nachdem die Bremse nicht funktionierte. Der Vorfall wurde zufällig per Video aufgezeichnet.