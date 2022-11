Post stellt um Weihnachten täglich bis zu 1,2 Millionen Pakete zu

Wien – Die Tage und Wochen vor Weihnachten gehören für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post zu der am wenigsten besinnlichen Zeit des Jahres. „An den stärksten Tagen werden von uns 1,2 Millionen Pakete zugestellt“, sagte Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. An normalen Tagen seien es mit gut 600.000 nur halb so viele.