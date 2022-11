Würdigungs- und Förderpreise an drei Tiroler Poetry Slammerinnen vergeben

Innsbruck – Der diesjährige Poetry-Slam-Preis des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck wurde am Montag an Silke Gruber, eine in Hall wohnhafte ausgebildete AHS-Lehrerin, vergeben. Der Poetry-Slam-Förderpreis 2022 geht an Laura Hybner, eine Studentin im Fach „Neue Medien“. Der Hauptpreis ist mit 2500 Euro dotiert, der Förderpreis mit 1000 Euro.