Welt-Aids-Tag: Sexueller Gesundheits-Check wie Zahnarzt-Besuch

Etwa 10.000 Menschen in Österreich leben mit einer HIV-Diagnose. Am morgigen Welt-Aids-Tag stehen Tests und Beratungen im Fokus.

Innsbruck – Um das Thema Aids ist es, nicht nur wegen Covid, stiller geworden. Nichtsdestotrotz steckt sich jeden Tag in Österreich im Schnitt ein Mensch mit dem Virus an, vor Kurzem mussten die Mitarbeiter der Aids Hilfe Tirol die schlechte Nachricht einmal mehr überbringen. Weltweit leben derzeit ca. 38 Millionen Menschen mit HIV, 700.000 sterben jährlich daran. Und obwohl der Welt-Aids-Tag mittlerweile seit 34 Jahren am 1. Dezember organisiert wird und seitdem Fortschritte erzielt wurden, in der Forschung genauso wie im Kampf gegen das Stigma, sagt Georg Gierzinger, Leiter der Aids-Hilfe Tirol: „Das Virus wird uns noch lange begleiten.“