Grind wird zum Kult hochgejazzt: Voodoo Jürgens' drittes Album erscheint

Goldketterl und Geschrammel: Voodoo Jürgens’ drittes Album erscheint am kommenden Freitag.

Innsbruck – Im alten Wien gibt es weder Inflation, Teuerung oder gar Pandemie. Ostentativ geraunzt wird trotzdem, denn wirklich schön ist’s auch ohne Krise(n) nicht. Allzu schnell verfängt man sich im „Netz der Spinnerin“, überall picken die „Klettn“ und um drei viertel fünf wird eh „ogekragelt“. Willkommen in der Welt von Voodoo Jürgens, einer düsteren Umgebung voll von Tricksern, Strawanzern und Abgehängten, die der Kunstschlurfer in seiner Interpretation des Wienerliedes nicht müde wird zu besingen. Im Dreijahresrhythmus wird der Grind also zum Kult hochgejazzt. So läuft das seit seinem Debüt 2016.

Und immer noch will das Publikum, das bei Voodoo Jürgens mehrere Generationen umfasst, mehr davon – auch abseits der Musik. Bald schon startet mit Adrian Goigingers „Rickerl“ ein Film mit Voodoo Jürgens in der Hauptrolle im Kino. Bis dahin gibt es neue Musik. Übermorgen erscheint Voodoo Jürgens’ neues Album.

„Wie die Nocht noch jung war“ ist eine LP, die man von Voodoo Jürgens, der David Öllerer heißt, und der fünfköpfigen Ansa Panier erwarten würde. Stil und Style passen. Ein bisschen Goldketterl hier, viel Geschrammel da. In den zwölf Songs sind Einflüsse vom Balkan und Folk hörbar, es jazzt, es swingt im Zirkuszelt und kracht zuweilen laut. 2022 nur mit weniger Akkordeon – Alicia Edelweiss verließ Ansa Panier 2020 –, dafür mit mehr Trompete und Tuba. Gut gemacht ist das allemal.

Der 39-jährige Sänger wird für die neue Platte einmal mehr Geschichtenerzähler. Lauschen mag man seinen skurrilen Beisl-Anekdoten nächtelang, aber schon nach Mitternacht gärt der Schmäh, wird Einheitsbrei. Hängen bleiben zunächst reizvolle Fetzen; die Erzählung von einem, der „hätt sich längst aufgebm wia ondre an Briaf“ (im warnenden „Beses End“) oder die Story von der Liebe, die in „Fost wia ans“ für beide „a ordentliches Gewicht“ geworden ist. Achtung auch vor dem „Zuckerbäcker“, der mehr von Voodoo Jürgens selbst hat als frühere Songs: Noch vor seiner Musikkarriere versuchte sich der Tullner als Zuckerbäcker in der großen Stadt.

