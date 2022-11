Wenn aus Genuss Sucht wird: „Alkohol ist kein leichter Gegner“

Ob Feierabendbier, Glühwein oder „a Glaserl Wein“ – Tirols Alltagskultur scheint von Alkohol geprägt. Doch für 70.000 Tiroler wurde aus dem Genuss eine Sucht. Der Übergang erfolgt meist schleichend, was das Risiko erhöht.

Die Geschichte der erfolgreichsten Droge aller Zeiten begann zufällig: Vermutlich entdeckten bereits Steinzeitmenschen, dass aus überreifen, gärenden Früchten Alkohol entsteht. Heureka! Im alten Ägypten wurde Wein gekeltert, Mesopotamier brauten Bier. Selbst im Alten Testament steht, dass Noah nach der Sintflut einen Weinberg anlegte. Was läge also näher, als auch heute Cocktails und Co. zu genießen?