Striedinger gewann erstes Abfahrtstraining in Beaver Creek

Beaver Creek – Otmar Striedinger hat am Mittwoch im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrten der Männer in Beaver Creek Bestzeit fixiert. Der 31-jährige Kärntner fuhr auf der "Birds of Prey" in 1:42,09 die klare Bestzeit und war vier Zehntelsekunden schneller als der Südtiroler Christof Innerhofer auf Platz zwei. Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer (+0,83 Sekunden) landete auf dem achten Platz, Vincent Kriechmayr (+1,09) wurde Elfter.