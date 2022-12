Mikl-Leitner im U-Ausschuss

Nach Kanzler Karl Nehammer tags zuvor ist am Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gekommen. Wie bereits Vertreter der Volkspartei zuvor beklagte auch sie vor den Abgeordneten, dass sie überhaupt in den U-Ausschuss geladen worden war. Mikl-Leitner vermutet einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf im Bundesland. Bei ihrer Befragung gab sie sich verschlossen.

Auch wenn "politische Mitbewerber" einen Zusammenhang mit der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner abstreiten, die Ladung in den U-Ausschuss durch die SPÖ sei "zufälligerweise" genau an jenem Tag erfolgt, an dem der Wahltermin beschlossen wurde, stellte Mikl-Leitner in ihrem Eingangsstatement in den Raum. "Es konnte sich daher jede und jeder im Land relativ einfach selbst ein Bild davon machen, ob das Zufall ist oder ob es den anderen Parteien bei der Ladung ums Wahlkämpfen geht."