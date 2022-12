Hochwasserschutz im unteren Unterinntal wird greifbar

Angath – Nach der Neukonstituierung des Wasserverbandes Hochwasserschutz Unteres Unterinntal Ende März 2022 wurden die Planungsarbeiten am Hochwasserschutzprojekt mit Hochdruck weitergeführt. „Um ein so umfassendes Projekt bei der Behörde einreichen zu können, ist eine Vielzahl an Detailplanungen in den verschiedensten Fachbereichen erforderlich“, teilt der Verband mit. Die beiden Retentionsräume in Angath und Kramsach seien inzwischen sehr detailliert entwickelt. Ab dem neuen Jahr soll die Detailplanung des Retentionsraums Radfeld/Kundl starten. „Unser Ziel ist es, das Gesamtprojekt 2023 bei der Behörde einzureichen“, stellt Wasserverbands-Obmann Michael Riedhart, Bürgermeister von Wörgl, in Aussicht.