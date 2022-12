Täglich eine HIV-Neudiagnose in Österreich, Thema nach wie vor Tabu

Bei 376 Menschen in Österreich wurde im Vorjahr eine HIV-Infektion diagnostiziert, das ist im Schnitt jeden Tag eine Infektion. Die Aids Hilfe sieht dringenden Handlungsbedarf.

Wien – Im Schnitt hat in Österreich im Vorjahr jeden Tag eine Person eine HIV-Neudiagnose erhalten. Insgesamt waren es 376 Menschen, die Anzahl war etwas höher als 2020. Die Österreichische Aids Gesellschaft geht davon aus, dass es etwa 9000 HIV-Infizierte Personen in Österreich gibt – das sind bei neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung. Am 1. Dezember findet der Welt-Aids-Tag statt. Die Aids Hilfe sieht dringenden Handlungsbedarf.