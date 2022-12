Deutschland muss trotz 4:2-Sieg die Koffer packen, Japan und Spanien weiter

Spanien und Japan sind in einem Thriller zum Gruppenfinale gemeinsam ins Achtelfinale eingezogen - und haben den deutschen WM-Traum trotz eines 4:2-Erfolgs über Costa Rica beendet. Die Japaner feierten nach dem Sieg zum Auftakt gegen Deutschland gegen Spanien den nächsten 2:1 (0:1)-Coup. Der Außenseiter spielt nun in der ersten K.o.-Runde am Montag gegen Kroatien. Das spanische Team wird einen Tag später von Marokko gefordert.

⚽ WM 2022, Gruppe E

🟢 Costa Rica - Deutschland 2:4

Deutschland hat sich wie vor vier Jahren vorzeitig von der Fußball-Weltmeisterschaft verabschiedet. Ein 4:2 (1:0) gegen das ebenfalls gescheiterte Costa Rica nach einem turbulenten Schlagabtausch in der zweiten Spielhälfte war für das Team von Hansi Flick zu wenig. Da Japan im Parallelspiel am Donnerstagabend Spanien schlug, blieb dem Weltmeister von 2014 in der Gruppe nur Platz drei.

Serge Gnabry (10.) brachte Deutschland vor 67.000 Zuschauern in Al Khor programmgemäß voran. Nach groben Patzern in der deutschen Hintermannschaft um Manuel Neuer schaffte Costa Rica aber durch Yeltsin Tejeda (58.) und Juan Vargas (70.) die Wende und durfte kurz vom Aufstieg träumen. Die eingewechselten Kai Havertz per Doppelpack (73., 85.) und Niclas Füllkrug (89.) drehten zwar noch das Blatt, es half der DFB-Auswahl aber nicht mehr.

⚽ Gruppe E, 3. Spieltag Costa Rica - Deutschland 2:4 (0:1)

Al Khor, Al Bayt Stadium, 67.054 Zuschauer, SR Frappart (FRA)

Tore: 0:1 (10.) Gnabry, 1:1 (58.) Tejeda, 2:1 (70.) Vargas, 2:2 (73.) Havertz, 2:3 (85.) Havertz, 2:4 (89.) Füllkrug

🟢 Japan - Spanien 2:1

Mitfavorit Spanien hat sich ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gezittert. Die Spanier gaben am Donnerstag im abschließenden Gruppenspiel gegen Japan eine 1:0-Pausenführung aus der Hand und verloren 1:2. Die Japaner schnappten sich damit nicht nur das Ticket für die K.o.-Phase, sondern sensationell auch den Gruppensieg. Im Achtelfinale wartet auf sie nun Vize-Weltmeister Kroatien. Die Spanier bekommen es mit dem Überraschungsteam Marokko zu tun.

Japan schaffte es zum ersten Mal bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften ins Achtelfinale. Die Asiaten präsentierten sich vor 44.851 Zuschauern im Khalifa International Stadium in Al Rayyan nach der Pause wie ausgewechselt. Tore von Ritsu Doan (48.) und Ao Tanaka (51.) drehten die Partie. Alvaro Morata hatte die Spanier mit seinem dritten WM-Tor in Führung gebracht (11.).

⚽ Gruppe E, 3. Spieltag Japan - Spanien 2:1 (0:1)

Al Rayyan, Khalifa International Stadium, 44.851, SR Victor Gomes (RSA)

Tore: 0:1 (11.) Morata, 1:1 (48.) Doan, 2:1 (51.) Tanaka

📊 Die Tabelle in Gruppe E:

📆 Die nächsten Spiele bei der WM: