Indische Braut wehrte sich mit Polizei gegen eigenen Bräutigam

Neu-Delhi – Weil sie sich auf ihrer eigenen Hochzeit von ihrem Bräutigam belästigt gefühlt hat, hat eine Braut in Indien die Polizei gerufen – und ihren frisch angetrauten Mann verlassen. Die 23-Jährige sagte, ihr drei Jahre älterer Bräutigam habe sie vor knapp 300 Gästen geküsst, um eine Wette mit seinen Freunden zu gewinnen, deshalb zweifele sie seinen Charakter an, wie die Times of India am Donnerstag berichtete.