George Ezra kommt am 30. März 2023 zum Frühlingskonzert nach Ischgl

Ischgl – Am 30. März 2023 wird in Ischgl mit dem „Top of the Mountain Spring Concert“ der Frühling bzw. das Ende der Wintersaison eingeläutet. Bei dem Konzert, das Teil der „Spring Blanc“-Veranstaltungsreihe ist, wird dieses Mal der Brite George Ezra aufspielen. Der 29-Jährige, der sich mit seiner souligen Stimme und Hits wie „Budapest“, „Shot Gun“ oder „Blame It On Me“ in die internationalen Charts sang, gibt mit dem Auftritt seine Ischgl-Premiere. Im Gepäck hat er sein neuestes Album „Gold Rush Kid“.