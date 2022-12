Mann im Iran jubelte nach Aus im Turnier: Von „Sicherheitskräften" erschossen

Teheran – Im Iran ist ein Mann bei Protesten nach dem Fußball-WM-Aus erschossen worden. Die iranische Nachrichtenagentur Isna berichte am Donnerstag über den Fall in der Küstenstadt Bandar Ansali unter Berufung auf die Justiz. Der Tod hatte nach der Begegnung der iranischen Nationalelf mit den USA am Dienstag bereits in den sozialen Medien für Entsetzen gesorgt. Der 27-Jährige soll Berichten zufolge bei spontanem Jubel über den Sieg der USA von Sicherheitskräften getötet worden sein.