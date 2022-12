Stanton Opening, Rodel-Weltcup und Tuifllauf: Das ist am Wochenende los in Tirol

Am Ende der Woche geht das wilde Treiben so richtig los: Die Krampusse sind in ganz Tirol unterwegs, und auch der Nikolo lässt sich bereits blicken. Ein spannendes Wochenende – nicht nur für die Tuifl-, sondern auch für die Rodelfans. Der Rennrodel-Weltcup in Igls steht vor der Tür. In der Arlbergregion gibt es auch was zu feiern. Das Skigebiet St. Anton startet in die Wintersaison mit einer Vielfalt an Musik, Kulinarik und Unterhaltung. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.