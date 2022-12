Zum Abschluss gab es noch ein Tor-Festival in Wattens

Wattens – Der letzte Aufgalopp der WSG Tirol war am Donnerstag im Gernot-Langes-Stadion ein durchaus torreicher: Mit 3:4 verloren die Wattener gegen BW Linz. Für die WSG Tirol trafen Johannes Naschberger (3. Minute/schöner Schuss ins Kreuzeck), Alexander Ranacher (46.) und Justin Forst (80.). „Es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, vor allem defensiv“, meinte Trainer Thomas Silberberger. „Aber es gibt Schlimmeres.“ Das kann man nach einem starken Bundesliga-Herbst definitiv so stehen lassen.

Nun verabschieden sich die WSG-Akteure – Raffael Behounek urlaubt beispielsweise auf Teneriffa, Trainer Thomas Silberberger zieht es in die USA – in aller Herren Länder. Am 4. Jänner trifft man wieder persönlich zusammen, schon ab 27. Dezember sieht man sich – inklusive Trainingspläne – digital über Zoom wieder. Am 9.1. geht es ins Trainingslager auf Malta.