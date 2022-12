WM-Desaster in Katar: DFB-Team blamiert sich, Flick will Bundestrainer bleiben

Doha - Das WM-Debakel setzte Hansi Flick sichtlich zu. Mit ruhiger Stimme versuchte der deutsche Bundestrainer, die "riesengroße" Enttäuschung von Al-Chaur zu überspielen. Während Thomas Müller im TV emotional schon von Abschied sprach, will Flick bleiben. "Von meiner Seite schon, mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir", sagte der Bundestrainer in der ARD. Vier Jahre nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 liegt der deutsche Fußball aber schon wieder am Boden.