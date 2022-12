Last-Minute-Wahnsinn! Südkorea schlägt Portugal und steht im Achtelfinale

Aufstiegskrimi in Gruppe H: Südkorea schlägt Portugal in der Nachspielzeit und folgt dem Gruppensieger aufgrund der höher erzielten Anzahl an Toren ins Achtelfinale. Uruguay trotz 2:0-Sieg gegen Ghana draußen.

⚽ WM 2022, Gruppe H

🟢 Südkorea - Portugal 2:1 (1:1)

Südkorea folgte Gruppensieger Portugal bei der Weltmeisterschaft in letzter Minute ins Achtelfinale. Die Asiaten gewannen am Freitag das Duell gegen den Europameister von 2016 in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1) und sicherten sich damit in der Gruppe H Rang zwei vor dem punktgleichen Rivalen Uruguay (beide 4), der sich gegen Ghana mit 2:0 (2:0) durchsetzte. Bei gleicher Tordifferenz gaben die mehr geschossenen Tore den Ausschlag für Südkorea.

Vor 44.097 Zuschauern in Al-Rajjan brachte Ricardo Horta die bereits zuvor für die K.o.-Phase qualifizierten Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo in der 5. Minute in Führung. Young-Gwon Kim (27.) und Hee-Chan Hwang (90.+2) drehten die Partie für den Außenseiter.

⚽ Gruppe, H 3. Spieltag Südkorea - Portugal 2:1 (1:1)

Al Rayyan, Education City Stadium, SR Facundo Tello (ARG)

Tore: 0:1 (5.) Horta, 1:1 (27.) Kim Y., 2:1 (91.) Hwang H. Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

🟢 Ghana - Uruguay 0:2 (0:2)

Luis Suarez saß bereits Minuten vor dem Abpfiff weinend auf der Bank. Uruguay ist wie Ghana im Kampf um das WM-Achtelfinale gescheitert. Zwar gewannen die Südamerikaner wieder nach einem Elfmeter-Fehlschuss der Afrikaner, doch freuen konnte sich darüber keiner.

Zwölf Jahre nach dem legendären Viertelfinale von Johannesburg siegte die Celeste diesmal mit 2:0 (2:0) in Al-Wakra gegen Ghana im letzten Vorrundenspiel, was ihr aber nichts brachte. Fassungslos nahm Suarez nach seiner Auswechslung das 2:1-Siegtor von Südkorea gegen Portugal zur Kenntnis; sein eigenes Team konnte nicht mehr nachlegen.

Giorgian de Arrascaeta von Flamengo Rio de Janeiro schoss vor 43.443 Zuschauern das zuvor sieg- und torlose Uruguay mit einem Doppelpack (26. und 32. Minute) zum letztlich bedeutungslosen Sieg. Ghana hingegen vergab die große Chance, mit dem Einzug ins Achtelfinale als drittes afrikanisches Team nach Marokko und dem Senegal WM-Geschichte zu schreiben.

⚽ Gruppe H, 3. Spieltag Ghana - Uruguay 0:2 (0:2)

Al Wakrah, Al Janoub Stadium, 43.443 Zuschauer, SR Siebert (GER)

Tore: 0:1 (26.) De Arrascaeta, 0:2 (32.) De Arrascaeta Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

