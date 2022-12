Entscheidung in der Gruppe G: Wer folgt Brasilien in die K.o.-Phase?

Drei Team spielen um einen Platz: Während Brasilien sein Achtelfinal-Ticket bereits in der Tasche hat, kann die Schweiz den Achtelfinal-Aufstieg aus eigener Kraft schaffen, Serbien braucht Tore und Schützenhilfe. Kamerun hat nur noch theoretische Chancen auf die K.o.-Phase. Mit uns seid ihr ab 20 Uhr live dabei!

🔴 Gruppe G: Kamerun - Brasilien 20 Uhr

Kamerun: Kamerun braucht dringend einen Sieg, um noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Trainer Rigobert Song glaubte, dass der etatmäßige Kapitän Vincent Aboubakar und Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting nicht zusammenspielen können. Nach 1:3-Rückstand gegen Serbien ließ er sie in seiner Not zusammen los - und es kam die Wende zum 3:3. Deshalb könnten die beiden nun doch von Beginn an zusammen stürmen. Und Aboubakar dürfte von Choupo-Moting die Spielführerbinde übernehmen.

Brasilien: Die Brasilianer haben das Achtelfinal-Ticket bereits sicher. Nationaltrainer Tite wird deshalb ordentlich rotieren und vermutlich seine komplette Startelf verändern, unter anderem kommen wohl Ersatztorwart Ederson und der 39-jährige Dani Alves rein. Auf den weiterhin verletzten Superstar Neymar muss die Seleção ohnehin noch verzichten. Im Idealfall soll der Angreifer zum Start der K.o.-Runde wieder fit sein. Mit einem weiteren Erfolg gegen die Westafrikaner soll die Grundlage für einen erfolgreichen Start in die entscheidende Turnierphase gelegt werden.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Kamerun: 16 Epassy - 19 Fai, 21 Castelletto, 3 Nkoulou, 25 Nouhou - 8 Zambo Anguissa, 15 Kundé, 18 Hongla - 10 Aboubakar, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi

16 Epassy - 19 Fai, 21 Castelletto, 3 Nkoulou, 25 Nouhou - 8 Zambo Anguissa, 15 Kundé, 18 Hongla - 10 Aboubakar, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi Brasilien: 23 Ederson - 13 Dani Alves, 14 Éder Militão, 24 Bremer, 16 Alex Telles - 17 Guimarães, 15 Fabinho, 22 Everton - 19 Antony, 18 Gabriel Jesus, 26 Martinelli

23 Ederson - 13 Dani Alves, 14 Éder Militão, 24 Bremer, 16 Alex Telles - 17 Guimarães, 15 Fabinho, 22 Everton - 19 Antony, 18 Gabriel Jesus, 26 Martinelli Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)

Ismail Elfath (USA) 📺 ServusTV

🔴 Gruppe G: Serbien - Schweiz 20 Uhr

Serbien: Die Serben brauchen einen Sieg gegen die Schweiz, sonst würde das Gleiche passieren wie bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2018: Eine vor allem in der Offensive namhaft besetzte Mannschaft müsste schon nach der Vorrunde nach Hause fliegen. Die Serben schleppen in Katar zahlreiche angeschlagene Spieler durch das Turnier. Topstürmer Vlahovic von Juventus Turin könnte gegen die Schweiz aber zum ersten Mal von Beginn an spielen.

Schweiz: Die Eidgenossen wollen zum dritten Mal in Serie ins WM-Achtelfinale - mindestens. Offensiv fehlt es ihnen beim Turnier in Katar bisher aber noch an Durchschlagskraft. Immerhin stand beim 0:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien die Defensive über weite Strecken sicher. Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri dürfte nach Oberschenkelproblemen in die Startelf zurückkehren.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic - 14 Zivkovic, 6 Maksimovic, 17 Kostic - 20 S. Milinkovic-Savic, 10 Tadic - 18 Vlahovic, 9 A. Mitrovic

23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic - 14 Zivkovic, 6 Maksimovic, 17 Kostic - 20 S. Milinkovic-Savic, 10 Tadic - 18 Vlahovic, 9 A. Mitrovic Schweiz: 1 Sommer - 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez - 10 Xhaka, 8 Freuler - 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas - 7 Embolo

1 Sommer - 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez - 10 Xhaka, 8 Freuler - 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas - 7 Embolo Schiedsrichter: Fernando Andres Rapallini (Argentinien)

Fernando Andres Rapallini (Argentinien) 📺 ORF1

📊 Die Tabelle in Gruppe G

❓ Tabellenrechner Gruppe G Schweiz (3 Punkte, 1:1 Tore) kommt weiter... bei einem Sieg gegen Serbien.

bei einem Remis gegen Serbien, wenn Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt.

bei einem Remis gegen Serbien, wenn Kamerun mit einem Tor Differenz gegen Brasilien gewinnt und die Schweiz insgesamt mehr Tore als oder gleich viele Tore wie Kamerun geschossen hat. Kamerun (1 Punkt, 3:4 Tore) kommt weiter... bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Brasilien, wenn Serbien gegen Schweiz Remis endet.

bei einem Sieg mit einem Tor Differenz gegen Brasilien, wenn Serbien gegen Schweiz Remis endet und Kamerun insgesamt mehr Tore als die Schweiz geschossen hat.

bei einem Sieg gegen Brasilien, wenn Serbien gegen die Schweiz gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder - bei gleicher Tordifferenz - weniger erzielte Tore aufweist. Wenn Serbien und Kamerun die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet die Fairplay-Wertung und dann das Los. Das direkte Duell kommt in diesem Fall nicht zum Tragen, da es 3:3 endete. Serbien (1 Punkt, 3:5 Tore) kommt weiter... bei einem Sieg gegen die Schweiz, wenn Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt.

bei einem Sieg gegen die Schweiz, wenn Kamerun gegen Brasilien gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder - bei gleicher Tordifferenz - weniger erzielte Tore aufweist. Wenn Serbien und Kamerun die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet die Fairplay-Wertung und dann das Los. Das direkte Duell kommt wie erwähnt nicht zum Tragen.

