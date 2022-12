Motivationsschub fürs Pitztal: Landesrat will sich für Region starkmachen

Diesen schönen Worten wolle er auch Taten folgen lassen und die „vier Musketiere“, also die vier Bürgermeister, sowie die Tourismusverantwortlichen des Tales unterstützen. Persönlich liege dem Naturschutz- und Verkehrslandesrat das Thema „Nachhaltigkeit“ sehr am Herzen. Speziell im Tourismus lebe man von gut betreuten Stammgästen, die am Ende eine Grundlage für Arbeitsplätze und wirtschaftliches Überleben schaffen. „Wir müssen uns alle überlegen, wie wir nachhaltig wirtschaften“, so Zumtobel. Das Motto „Mehr Qualität statt Quantität“ stehe dem Pitztal gut zu Gesicht, schließlich mache dies zusammen mit der Natur und den Rückzugsgebieten einen Mehrwert des Pitztals aus.