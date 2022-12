Pachner und Maertens übernehmen: Jedermanns nagelneue Kleider

Ein neues First Couple und allerlei Überraschungen: Ein erster Einblick in den Salzburger „Jedermann“ des Jahres 2023 verspricht einen nochmals erweiterten Regiezugriff von Michael Sturminger.

Wien – Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern ins sommerliche Salzburg auch der „Jedermann“ in Begleitung seiner, regelmäßig von medialer Aufregung verfolgten, „Buhlschaft“. Groß war die Überraschung aufgrund erhitzten Spoiler-Rauschens im Blätterwald nicht, als gestern im Wiener Künstlerhaus seitens Bettina Hering, der mit der Saison 2023 scheidenden Schauspieldirektorin der Salzburger Festspiele, das neue „Jedermann“-Paar vorgestellt wurde. Burgtheatermitglied Michael Maertens und die für ihre Filmrollen bekannte Schauspielerin Valerie Pachner werden vom 21. Juli bis zum 29. August des kommenden Jahres am Salzburger Domplatz (bei Schlechtwetter im Großen Festspielhaus) das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ zelebrieren.

Die Frage nach dem Wieso der mit der inzwischen 757-mal wiederkehrenden Aufführung des doch rechtschaffen altertümelnden Stücks Hugo von Hofmannsthals, des Schöpfers wunderbarster Libretti („Rosenkavalier“, „Ariadne auf Naxos“) erübrigt sich wie jene, warum Salzburger Nockerl als kulinarische Attraktion gelten. Die Jedermann-Show must go on – und das tut sie als Bestseller der Festspiele seit Jahrzehnten, in unterschiedlichsten Inszenierungen und mit glanzvollen Schauspielerpersönlichkeiten deutschsprachigen Theaters.