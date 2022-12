„Andrea Chénier“ an Staatsoper: Jakobiner tragen Schlafmütze

Wien – „Die Revolution frisst ihre Kinder“ lässt Umberto Giordano in seinem „Andrea Chénier“ Carlo Gérard singen. Er ist der Böse im Verismo-Hit, der in der Schreckenszeit der Jakobiner spielt, mit vier Arien-Schlagern und einem glühenden Schlussduett. Letzteres wird von den anderen beiden in dieser Dreiecksgeschichte gesungen: Andrea Chénier und Maddalena di Coigny. Er, Dichter und Revolutionär, sie, adelig, allerdings skeptisch ihrem Stand gegenüber. Beide, ein Liebespaar. Gérard, der eifersüchtige Gegenspieler, der Chénier verraten wird. Worauf sie auch auf den Leiterwagen steigt, um unter der Guillotine mit ihm im Tode vereint zu sein.

Voilà: alles da! Auch auf dem Papier der Wiener Staatsoper: Jonas Kauffmann als Chénier, Hausdebütantin Maria Agresta als seine Liebste und George Petean als Gérard. Zum 120. Mal holte man die historischen Dekors von 1981 aus dem Depot und ließ darin „nach“ Otto Schenk spielen. Oder auch nicht. Probenzeit merkte man wenig. Allerdings bereitet sich das Haus gerade auf neue „Meistersinger von Nürnberg“ unterm kürzlich nicht mehr verlängerten Musikdirektor Philippe Jordan vor. Die Spannung in Nürnberg ist also groß. Jene in Paris war’s nicht. Dabei ist es ein Kunststück, einen ausgewiesenen Sängerdarsteller wie Jonas Kaufmann so unbehelligt unbeteiligt herumstehen zu lassen.