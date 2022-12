Verhandlungen gescheitert: Reform der Arbeitslosenversicherung ist abgeblasen

Die Verhandlungen über die lange geplante Reform der Arbeitslosenversicherung haben auch im letzten Anlauf keinen Konsens zwischen den Regierungspartnern gebracht. Damit wird es in der laufenden Legislaturperiode keine große Novelle für den Arbeitsmarkt geben.

Wien – ÖVP und Grüne konnte sich nicht auf eine Reform der Arbeitslosenversicherung einigen. „Die große Reform ist abgesagt”, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag. Das Arbeitslosengeld bleibt damit, wie es ist.

ÖVP und Grüne hatten in den letzten Wochen über die angedachte Reform diskutiert. In den entscheidenden Punkten – allen voran dem geringfügigen Zuverdienst – konnte aber keine Einigung erzielt werden. „Der Zuverdienst war einer der entscheidenden Faktoren”, sagte Kocher. Die ÖVP habe ein Modell vorgeschlagen, das einen zusätzlichen Erwerb für Arbeitslose deutlich einschränkt. Vor allem bei Personen mit niedrigen Einkommensgrenzen habe die aktuelle Regelung klare Beschäftigungsanreize vermissen lassen, so der Minister.