Erdrutsch auf Ischia: 1100 Personen müssen ihre Häuser verlassen

Neapel – Nach dem verheerenden Unwetter auf der süditalienischen Insel Ischia im Golf von Neapel mit elf Toten und einem Vermissten haben die Behörden am Freitag die Räumung von gefährdeten Häusern in der Ortschaft Casamicciola im nördlichen Teil der Insel beschlossen. 1100 Personen müssen in Sicherheit gebracht werden. Auf der Insel besteht Sorge wegen einer weiteren Unwetterwelle am bevorstehenden Wochenende.