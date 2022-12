„Blamage”, „Fußballzwerg”, „Horror”: Das sind die Reaktionen auf das deutsche WM-Aus

El País: "Die Katar-WM, die seltsamste des Jahrhunderts, öffnete ihre Rätselschatulle in der Wüste Jor, wo Deutschland an dem Abend seines ersten Sieges ausschied als Konsequenz einer Reihe von Unfällen, die es in seinem ersten Spiel gegen Japan verdammt hatten. Die WM hat so die erfolgreichste Mannschaft des Wettkampfs seit Brasilien verloren, gescheitert in der Gruppenphase zum zweiten Mal in Folge. Der Katastrophe in Russland 2018 folgte dieses Versagen, noch grausamer, aber nicht weniger ungerecht, mit dem bescheidenen Costa Rica als Zeuge."