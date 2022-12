„Green Book”-Darsteller tot in New Yorker Bronx gefunden

New York – Bei einem vor mehreren Tagen in New York gefundenen Toten handelt es sich Behördenangaben zufolge um den US-Schauspieler Frank Vallelonga Junior, der etwa im oscarprämierten Film „Green Book” mitwirkte. Die am Montag in der Bronx gefundene Leiche sei als der 60-Jährige identifiziert worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag (Ortszeit).

Nach Angaben der New York Times und der New York Post wurde in dem Zusammenhang ein 35-Jähriger festgenommen, dem die Behörden ein Verstecken der Leiche und weitere Straftaten vorwerfen. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen demnach zeigen, wie der Mann mit einem Auto vor einem Industriegebäude in dem Bezirk vorfuhr, einen Körper vom Beifahrersitz zog und auf dem Bürgersteig zurückließ.

Spielte in „Green Book” seinen eigenen Onkel

Einem Notruf folgend fanden Polizisten später den leblosen Vallelonga an der Stelle. Der Mann bestritt, etwas mit dem Tod des Schauspielers zu tun zu haben, schrieb die New York Times mit Verweis auf Polizeiaussagen. Nach eigener Angabe sei er dem Hinweis einer Bekannten gefolgt, dass jemand in einem Auto eine Überdosis genommen habe, und habe dann das Fahrzeug übernommen.