Abrechnung statt Rückzug: Südtirols LH Kompatscher tritt 2023 wieder an

Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher hat das Heft des Handelns in der Südtiroler Volkspartei jetzt wieder in die Hand genommen. In einem Brief an den Parteivorstand, die Abgeordneten und die Ortsobfrauen- und männer hat er Freitagnachmittag seine Wiederkandidatur für die Landtagswahl 2023 bekannt gegeben.

Bozen – Kandidiert Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher noch einmal im Herbst 2023 bei der Landtagswahl oder geht der 51-Jährige in Polit-Frühpension? Südlich des Brenners überschlugen sich zuletzt die Ereignisse. Seit Monaten schwelt dort nämlich ein Machtkampf zwischen führenden Exponenten der Südtiroler Volkspartei (SVP) und Kompatscher. Der fordert nach zahlreichen Affären und Skandalen eine grundlegende inhaltliche und personelle Erneuerung in der Sammelpartei. Doch offenbar war die Bereitschaft dafür enden wollend. Bei der Klubklausur am 3. Dezember sollte es deshalb zum politischen Showdown kommen, doch die Klausur wurde auf 17. Dezember verschoben. Deshalb gab es zuletzt zahlreiche Spekulationen, dass Kompatscher – mürbe gemacht von den innerparteilichen Querelen – das Handtuch werfen könnte. Dass er an Rücktritt dachte, war ein offenes Geheimnis.

Schon seit Monaten pokert der Landeshauptmann um mehr Einfluss in der SVP und eine grundlegende Erneuerung seiner Partei. Schließlich ist ihm bewusst, dass er an der Basis beliebt ist und in der Bevölkerung besser ankommt als die SVP. Aber um Wahlen zu gewinnen, benötigt er eine geschlossene Partei. Nur: In der Sammelpartei selbst konnte sich der seit 2014 amtierende Landeshauptmann bisher keine Hausmacht aufbauen. Nach der innerparteilichen Zerreißprobe mit SVP-Chef Philipp Achammer im Umgang mit dem Skandal um Abhörprotokolle und der Einflussnahme auf die Politik bei der Vergabe der Konzessionen für den öffentlichen Personennahverkehr forderte der Landeshauptmann einen (personellen) Reinigungsprozess. Die Abwahl des umstrittenen Landesrats und grauer Eminenz in der Partei, Thomas Widmann, im Frühjahr reichte Kompatscher nicht aus. Im Sommer kritisierte er erneut, dass in der SVP noch zu wenig Bewusstsein dafür vorhanden sei, sich mit klaren internen Spielregeln neu aufzustellen. Doch alles ging zu zögerlich, Kompatschers Kritiker ließen keine Gelegenheit aus um ihn frontal oder hinter seinem Rücken anzupatzen.

Obwohl Kompatscher stets vermieden hatte, von einem Ultimatum zu sprechen, so liegt es doch auf dem Tisch. Schließlich kündigte der Landeshauptmann in einem TT-Interview ebenfalls an, sollte es für seinen Weg keine Mehrheit in der SVP geben, werde er das mit allen Konsequenzen zur Kenntnis nehmen. Die für 3. Dezember festgesetzte Klausur der SVP wurde verschoben, offenbar setzte der Landeshauptmann alles auf eine Karte. Das wurde ihm von seinen Gegnern in der Partei als Zögern und Zaudern ausgelegt. Manche bezeichnen den Landeshauptmann sogar als „beleidigte Leberwurst".

Das Gesetz des Handelns

So gab es zuletzt für den Landeshauptmann nur zwei Alternativen. Bis zum 17. Dezember wollte er nicht warten, die innerparteiliche Zerreißprobe wäre munter weitergegangen. Deshalb musste er das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Nach der Devise: Siegen oder fliegen, gehen oder kämpfen. Er entschied sich für eine Wiederkandidatur. Und damit hat er die Parteigranden am Freitag einigermaßen überrumpelt. Zum einen, was den Zeitpunkt betrifft, und andererseits Form und Inhalt. Denn dass Kompatscher sich einen Tag vor der verschobenen Klubklausur brieflich an die Parteibasis gewandt hatte, signalisiert, dass er ohnehin bereits wusste, was er tun wollte. Ob am 3. oder 17. Dezember. Dass er das den Mitgliedern mitteilt und nicht dem Vorstand, hat ebenfalls Symbolcharakter.

Bewusst wendet er sich an das Parteivolk. „Teil der Südtiroler Volkspartei zu sein, bedeutet für mich, dem Allgemeinwohl des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger verpflichtet zu sein und im Sinne der Sammelpartei stets nach dem gerechten und gemeinschaftsstiftenden Ausgleich der Interessen zu streben“, teilt er ihnen gleich zu Beginn des Schreibens mit. Und weiters: „Der Vorwurf, ich würde mit meinem vermeintlichen „Zaudern“ unserer Partei schaden, veranlasst mich, mit Euch noch vor der nun für den 17. Dezember angesetzten Klausur in Kontakt zu treten und mit Euch meine Sicht zum Stand der Dinge zu teilen. Dass es in unserer Partei, deren Spektrum von links nach rechts reicht, Diskussionen und mitunter auch Konflikte gibt, ist weder neu noch außergewöhnlich. Politik lebt prinzipiell vom Widerstreit der Ideen, von Reibung und Dialog, Auseinandersetzung und Konsens. Angesichts einiger Vorfälle der jüngsten Zeit stellt sich aber die Frage, ob es weiterhin das Interesse gibt, die Probleme immer gemeinsam anzugehen und einer zukunftstauglichen Lösung zuzuführen.“

Inhaltlich ist seine Ankündigung, dass er sich in der SVP erneut um die Spitzenkandidatur bewerben werde, gleichzeitig eine Abrechnung mit seinen Kritikern und dem Unwillen der Partei zur Erneuerung. Offen spricht Kompatscher dabei seine Rücktrittsgedanken an und warum er mit sich gerungen hat. „Die Verfehlungen Einzelner, vor allem aber auch die in diesem Zusammenhang stehenden öffentlichen Verleumdungen hatten in mir tatsächlich den Zweifel genährt, ob ein neuerliches Antreten zur Wahl meinerseits Sinn machen kann. Aus meiner Sicht wäre es wenig zielführend, als Spitzenkandidat einer Truppe anzutreten, in der, so wie es zuletzt der Fall war, mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet wird.“

Abrechnung mit den Kritikern

Der Südtiroler Landeshauptmann macht auch klar, dass er sich von seinem Weg nicht abbringen lassen möchte. „Bereits im Sommer haben sich der Parteiobmann und ich darauf verständigt, dass sich unsere Partei in einer großangelegten Herbstklausur, im Hinblick auf die epochalen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Umwälzungen, inhaltlich neu aufstellen sollte. Es sollten gleichzeitig aber auch klare Regeln für die Einhaltung der Partei- und Fraktionsdisziplin sowie für ein geschlossenes Auftreten und einen fairen Umgang miteinander gefunden werden. Die geplante Klausur sollte auch die Gelegenheit geben, um zusammen mit der Parteibasis − auf Grundlage dieser Inhalte und Regeln und mit dieser neuen Geschlossenheit – die Grundlage für die Nominierung des Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen 2023 zu schaffen.“

SVP-Obmann Philipp Achammer. © SVP

Aus der Sicht Kompatschers wurde bereits vor drei Monaten auf der Landesversammlung am 3. September in Meran die Basis für eine Reform geschaffen, die bisher aber nur zu zögerlich umgesetzt wurde. Dort sei nicht nur SVP-Obmann Philipp Achammer mit großer Mehrheit wiederbestätigt, sondern auch die statutarische Grundlage für eine von mehreren – „aus der Sicht des Obmanns und mir notwendigen“ − Reformen geschaffen worden. „Die Möglichkeit, dass der Landesparteiausschuss, auf gemeinsamen Vorschlag des Obmanns und des Spitzenkandidaten, die Nominierung von bis zu zehn Kandidatinnen und Kandidaten bereits vor der Nominierung auf Bezirksebene vornehmen kann.“ Unverblümt stellt Kompatscher damit gegenüber den Mitgliedern den Anspruch für eine personelle Handlungsvollmacht.

Klausur am 17. Dezember

Ebenfalls ausführlich begründet Kompatscher in dem Schreiben, warum die Klausur verschoben wurde. Weil es offenbar keinen gemeinsamen Willen gegeben hat, an einem Strang zu ziehen. „Auch die Arbeitsweise in unserer Fraktion, mit der wir uns letzthin häufig selbst geschadet haben, hat mich am 25. und 26. November veranlasst, mit dem Parteiobmann erneut meinen Standpunkt bezüglich meiner Wiederkandidatur zu erörtern. Wir sind schließlich übereingekommen, die Klausurtagung auf den 17. Dezember zu verschieben, um eine bestmögliche Vorbereitung der notwendigen Entscheidungen gewährleisten zu können.“

Zuletzt gibt sich der für gewöhnlich zurückhaltende Südtiroler Landeshauptmann kämpferisch, aber auch emotional und lässt die politische Katze aus dem Sack. „ Auch die aktuelle medial geführte Rufmordkampagne gegen unsere Partei sowie meine Person tut dem vorhandenen Tatendrang keinen Abbruch. Es ist eine große Ehre, der Landeshauptmann des schönsten Landes im Herzen Europas zu sein. Im Bewusstsein der besonderen und bewegten Geschichte Südtirols und der großartigen Leistungen unserer Partei geht damit aber auch eine große Verantwortung einher. Ich danke euch an dieser Stelle für die zahlreichen Anrufe und Nachrichten in den vergangenen Wochen. Eure vielfältigen Zeichen der Unterstützung und Wertschätzung haben mich darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und mich noch einmal für die Nominierung als Spitzenkandidat der Südtiroler Volkspartei zu bewerben.“ Damit vermittelt er einmal mehr, wie wichtig ihm die Parteibasis ist und mahnt jedoch zur Geschlossenheit: „Die Weichenstellungen, die wir am 17. Dezember gemeinsam vornehmen wollen, sind mitentscheidend, ob es uns gelingen kann, dem Auftrag Sammelpartei wieder erfolgreich nachzukommen. Das bedeutet auch, in einer klaren Wertehaltung alles Notwendige zu tun, um weiteren Schaden von unserer Partei abzuwenden und ein wieder vertrauensvolles Miteinander zu ermöglichen.“

Ruhe dürfte in der Südtiroler Volkspartei dennoch keine einkehren. Zu klar sind Kompatschers Worte. Doch seinen innerparteilichen Kontrahenten fehlt eine personelle Alternative. Das weiß Kompatscher und diese Chance hat er jetzt genützt. Möglicherweise hat er seine Trümpfe zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt.