Regierung scheitert an Arbeitslosengeld-Reform, Opposition tobt

Wien – Sie war eines der Prestigeprojekte von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP): Eine Reform der Arbeitslosenversicherung sollte mehr Menschen von der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung bringen. Allerdings konnten sich die Regierungsparteien in entscheidenden Punkten nicht einigen.

Derzeit erhält, wer in Österreich arbeitslos wird, Arbeitslosengeld in Höhe von 55 Prozent des letzten Monatseinkommens. Nach spätestens 52 Wochen rutscht man in die Notstandshilfe von 92 Prozent des Arbeitslosengeldes. Kocher hatte nun vorgeschlagen, dass künftig neue Arbeitslose in den ersten drei Monaten 70 Prozent des letzten Einkommens erhalten und erst dann auf 55 Prozent fallen. Am Beginn der Arbeitslosigkeit hätte eine Karenzzeit von sieben bis zehn Tagen gelten sollen, in der man kein Geld erhält. Zudem hätten Zuverdienstmöglichkeiten zum Arbeitslosengeld stark eingeschränkt werden sollen. Bisweilen können sich Arbeitslose rund 485 Euro im Monat dazu verdienen. Rund 10 Prozent nutzen diese Möglichkeit.