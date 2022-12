Ringen bis die Polizei kommt: Inzing fordert im Bundesliga-Finale Serienmeister Wals

Im ersten Final-Showdown der Bundesliga fordert Inzing den Serienmeister AC Wals heraus. Um dem Fan-Andrang gerecht zu werden, empfängt man die Salzburger in der Sporthalle Hötting West (Einlass 17.30 Uhr, Wettkampf-Beginn 19.30 Uhr). Über 700 Zuschauer dürfen in die Halle, es gibt noch Restkarten im Online-Shop (siehe Factbox). Die Mehrzweckhalle in Inzing wäre aus allen Nähten geplatzt. Der RSC Inzing strebt nach Höherem, will erstmals in der Vereinsgeschichte die Bundesliga-Krone erobern.