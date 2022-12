Citroën C5 X im Test: Ein extravaganter Mischling

Mit dem Citroën C5 X finden die Franzosen ihren Weg zurück in die gehobene Mittelklasse und versuchen gleichzeitig, das Beste aus allen Fahrzeugkategorien in einem Modell zu vereinen.

Inzing – Rein optisch betrachtet, ist Citroëns Mittelklasse C5 X eine auffällige Erscheinung. Er schwebt nämlich etwas höher über dem Asphalt und hat die für SUVs typische Beplankung, doch die Seitenlinie gleicht eher einer Schrägheck-Limousine mit Kombi-Ambitionen. Genau! Ihn einzuordnen ist gar nicht so leicht, doch auch wenn das im ersten Moment etwas schwerfallen mag, der Auftritt stimmt unserer Ansicht nach.

Vor allem der markante Kühlergrill, der von dem in die LED-Leuchten hineinlaufenden Citroën-Logo dominiert wird, gefällt uns sehr gut. Zudem ist die Motorhaube verhältnismäßig lang, was den Limousinen-Charakter zusätzlich unterstreicht. Die wahre Überraschung offenbart sich aber in der Seiten- und Heckansicht, denn der relativ wuchtige SUV-Stil unten trifft auf den verhältnismäßig eleganten Dachaufbau. Außerdem trägt der Franzose die Heckpartie stolz zur Schau und verzichtet im wahrsten Sinne des Wortes auf einen schrägen Abgang.

Während man über die Optik wunderbar diskutieren kann, verzichteten die Designer im Innenraum auf eigenwillige Kreationen à la C4 Cactus. Die Holzoptik des Armaturenbretts fällt auf, die Stoff-Leder-Sitzbezüge sind äußerst schick und noch bequemer, und die Materialqualität weiß zu überzeugen. In Reihe eins darf man sich über ordentlich Platz und reichliche Ablagen freuen. Ebenso geräumig geht es hinten zu. Lediglich die abfallende Dachlinie könnte dem einen oder anderen Sitzriesen Kopfschmerzen bereiten. Der Kofferraum steckt 485 Liter Gepäck weg und kann bei Bedarf auf 1580 Liter erweitert werden. Nicht für jeden relevant, doch für uns äußerst praktisch ist die Skidurchreiche, über die der Franzose verfügt. So gelingt ein Ausflug in den Schnee auch zu viert problemlos.

Dank der volldigitalen Instrumente und dem Head-up-Display ist man als Fahrer stets bestens informiert. © Hersteller

Als Fahrer hat man dank der volldigitalen Instrumente alles im Blick. Die zentrale Einheit des Infotainment-Systems ist der 12-Zoll-Touchscreen, der in der Mitte des Armaturenbretts sitzt und mit der neuesten Software-Generation aufwarten kann.

Angetrieben wird der elegante Franzose von einem 1,6-Liter-Benziner und einem E-Motor. Gemeinsam bringen sie es auf 224 PS, wobei ein relativ kräftiger Elektroschub den Benziner ordentlich entlastet. Selbst wenn man mehr Leistung abruft und der Benziner etwas höher dreht, bleibt das Antriebsgeräusch durch die gute Dämmung zurückhaltend. Für ein entsprechende Vorankommen ist also gesorgt. Wer regelmäßig an der Steckdose hängt, kann zudem bis zu 55 Kilometer elektrisch pendeln und den Verbrauch ordentlich drücken. Ohne Aufladen ist mit Benzin-Verbrauchswerten zwischen sechs und acht Litern zu rechnen. Das Fahrwerk ist äußerst komfortabel ausgelegt, die Automatik verrichtet ihre Arbeit nahezu unbemerkt und der Hybridantrieb bleibt unauffällig. Der C5 X ist also ein idealer Begleiter in allen Lebenslagen und noch dazu relativ preiswert: Die Hybrid-Variante des C5 X ist schon für 47.830 Euro zu haben.