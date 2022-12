Polestar 2 im Test: Elektro-Schwede lockt mit mehr Reichweite

Imst – Elektroautos gehen ja bekanntlich recht brachial ans Werk und genau damit hat sich die schwedische Automarke Polestar – die frühere Performance-Marke von Volvo baut seit 2019 Elektroautos – einen echten Namen gemacht. Kein Wunder, denn in der Dual-Motor-Variante treten im Polestar 2 bis zu 476 Pferde an, welche ihr maximales Drehmoment von 680 Nm auf alle vier Räder verteilen. Auch wenn Autos in der Regel nicht „normal“ sein wollen, bei E-Autos geht die Performance bekanntlich immer zu Lasten der Reichweite. Deshalb haben die Schweden jetzt den Polestar 2 Long Range Single Motor als „Normalo-Version“ nachgelegt und wir haben den Vernunft-Stromer kürzlich intensiver unter die Lupe genommen.

Angetrieben wird der Stromer in der Single-Motor-Variante von – logisch – nur einem Elektromotor, der an der Vorderachse sitzt. Er stellt 170 kW Leistung (231 PS) bereit und schöpft seine Kraft in unserem Fall aus einer 78 kW/h großen Batterie. Diese Konfiguration senkt zum einen die Kosten und lässt die Reichweite ansteigen. Die 540 Kilometer, die der Hersteller verspricht, erreichten wir in der kalten Jahreszeit zwar nicht, etwas mehr als 370 Kilometer sind’s dann im Mixbetrieb aber doch geworden. Klar ist auch, dass es dieser Polestar etwas ruhiger angeht. Er braucht für den Standard-Sprint etwas mehr als 7 Sekunden und wird maximal 160 km/h schnell. Unserer Meinung nach reicht das völlig aus. Klar, bei Überholvorgängen auf der Landstraße wäre ein Mehr an Kraft manchmal nicht schlecht, dafür wird einem nicht ständig übel, nur weil man das rechte Pedal etwas energischer in Richtung Bodenblech drückt. Geladen wird im Idealfall am Hypercharger in 35 Minuten (10–80 %). Wer sich für Polestars Vernunftstromer interessiert, muss wissen, dass man mindestens 47.425 Euro übrig haben muss.