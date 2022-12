Zigarette im Mülleimer löste Brand in Telfer Wohnung aus

Telfs – Eine in den Mülleimer geworfene Zigarette in der Wohnung einer 74-Jährigen in der Krehbachgasse in Telfs dürfte am Samstag einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Ein Nachbar (71) schlug Alarm, ein 46-jähriger Nachbar drang in die Wohnung ein und startete erste Löschversuche. Die Feuerwehr Telfs konnte den Brand endgültig löschen. Die Bewohnerin und ein Helfer dürften ein Rauchgasvergiftung erlitten haben.