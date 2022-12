Tiroler Mobilitäts-App „ummadum“ kooperiert mit Öffis

Wattens – Österreich ist ein Pendlerland. Täglich pendeln rund 2,5 Mio. Erwerbstätige, in Tirol sind es rund 45.000. Die in Tirol entwickelte Mobilitäts-App „ummadum“ will das Mobilitätsverhalten verändern. Sie vergibt Punkte an umweltbewusste Pendler, mit denen dann im regionalen Handel eingekauft werden kann.

Das Unternehmen hat die letzten zwei – in Lockdownzeiten schwierigen – Jahre genutzt, um weitere Angebote zu entwickeln. „Wir haben zum Beispiel in Niederösterreich das ‚nahallo‘-Projekt laufen“, erläutert Geschäftsführer Rene Schader. Kilometer zu Fuß oder mit dem Rad werden bereits seit einiger Zeit belohnt, „nahallo“ soll die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver machen. Dabei steht die Förderung von Park-&-Ride-Anlagen (P+R) an Verkehrsknoten im Mittelpunkt. Neben dem Belohnungssystem von „ummadum“ bietet „nahallo“ auch eine Mitfahrgarantie. Dazu gehört, dass im Fall der Fälle ein Taxi geordert werden kann und dieses vom Verkehrsverbund bezahlt wird. „Zudem starten in NÖ bald vier Skigebiete mit ummadum in die Saison“, so Schader. Etwas Ähnliches wird mit dem VVT in Tirol umgesetzt. Jahreskartenbesitzer erhalten Mobilitätsgutscheine. Wer in einer Fahrgemeinschaft zu den P+R-Standorten Landeck/Zams oder Steinach am Brenner fährt, der wandelt die Gutscheine in „Shoppingbudget“ um.