Von Ukraine-Krieg bis Kopftuch: Die Vorreiterin des Feminismus zieht Bilanz

Frau Schwarzer, Sie sind gerade 80 Jahre alt geworden und kein bisschen leise. Im April initiierten Sie einen offenen Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem Sie und weitere Prominente einen Stopp der Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine forderten. Daraufhin gab es heftigen Gegenwind. Würden Sie das wieder machen?