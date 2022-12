Permoser gegen Spitaler: Ein heißes Duell von Tirols erfolgreichsten Brennern

Laut Buchmachern sind Brasilien und Frankreich die Top-Favoriten für den Fußball-Weltmeistertitel bei dem derzeit stattfindenden Turnier in Katar. Für viele Fans wäre es wohl das Traumfinale am 18. Dezember: der Titelträger aus Europa gegen den Rekordweltmeister aus Südamerika.

Ein ähnliches Gigantenduell hat auch die heurige 28. Tiroler Schnapsprämierung der Landwirtschaftskammer Tirol erlebt. Bei dem jährlich stattfindenden Bewerb gibt es in zwei Kategorien Sieger: Für den Landessieg werden sechs eingereichte Brände bewertet und die drei Teilnehmer mit den meisten Punkten zu den Landessiegern gekürt. Markus Spitaler aus Hippach/Schwendberg holte sich in dieser Kategorie heuer seinen achten Titel – den siebten in Serie – und führt nun die Wertung vor dem Stubaitaler Otto Permoser, der bislang sieben Mal gewinnen konnte, an.