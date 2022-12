ÖSV-Männer vor Hochfilzen im Hintertreffen

Die österreichischen Biathleten haben im letzten Rennen vor dem Heimweltcup in Hochfilzen Schadensbegrenzung betrieben.

Kontiolahti – Nach dem schwachen Sprint in Kontiolahti am Sonntag von weit außerhalb der Top 30 in die Verfolgung gestartet, verbesserte sich David Komatz ohne Fehlschuss auf Platz 19. Simon Eder (26.) und Felix Leitner (28.) schoben sich ebenfalls noch unter die besten 30.