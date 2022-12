Kollision mit Snowboarder: 51-jähriger Skifahrer in Sölden schwer verletzt

Sölden – Bei der Kollision zweier Wintersportler am Tiefenbachgletscher wurde am Samstag ein 51-jähriger Deutscher schwer verletzt. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinen Alpinskiern auf der rot markierten Piste Nr. 36 unterwegs, als es zur Kollision mit einem 21-jährigen Snowboarder kam.

Die beiden stürzten in ein Fangnetz, wobei sich der 51-Jährige schwere Verletzungen an der Hand zuzog. Nachdem er von der Pistenrettung erstversorgt wurde, wurde er in das Krankenhaus in Zams gebracht. Der Snowboarder blieb unverletzt. (TT.com)