Grillen im Winter: Profi Markus Mair verrät, worauf man achten muss

Das Wintergrillen wurde in den vergangenen Jahren zum Trend. Ein Grilltrainer erklärt, welche Speisen dabei gut zubereitet werden können und worauf man achten sollte. Die Tiroler Tageszeitung verlost vier Exemplare von Weber’s Wintergrillbibel.

Lange Zeit wirkte es wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass mit dem Sommerende auch die Grillsaison vorbei ist und das liebste Haushaltsspielzeug vieler Männer abgedeckt in den Keller kommt. Echte Grillfans glühen seit ein paar Jahren aber immer öfter auch im Winter und wärmen sich am Rost. „Das Wintergrillen ist aus einer Nische heraus vor etwa sechs Jahren entstanden. Vor allem in den vergangenen zwei bis drei Jahren wurde es zu einem immer größeren Trend. Wobei, ich würde es eher mit Nicht-Sommer-Grillen übersetzen“, meint Markus Mair, Grilltrainer und Obmann des Innsbrucker Grillvereines „Tiroler Gluat“.