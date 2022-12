Ein Jahr deutsche Ampel ganz ohne Leichtigkeit

Das hatten sie sich anders vorgestellt. Als SPD, Grüne und FDP vor einem Jahr zu regieren begannen, wähnten sie die Pandemie am Abklingen und sahen die Zeit reif für „Fortschritt wagen“. Tatsächlich eingetreten sind Krieg, Energiekrise und Inflation. Und so dauerte es nicht lange, bis die Ampel ihre bei der Bundestagswahl erreichte Mehrheit in Umfragen wieder eingebüßt hatte. Der anfänglichen Leichtigkeit ist bleierne Schwere gefolgt. Verantwortlich dafür sind aber nicht allein die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.