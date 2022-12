Besondere Gäste bei den Kufsteiner „Wunderlichs“ im kommenden Jahr

Kulturverein Wunderlich bringt auch im Jahr 2023 Top-Stars und Newcomer der Kleinkunst in die Festungsstadt Kufstein.

„Es ist ein riesiges, vielfältiges Kulturangebot da“, erklärt Christian Widauer vom Kulturverein Wunderlich. Auch wenn man versuche, Fixpunkte wie „Kufstein unlimited“ zu berücksichtigen, „lassen sich Überschneidungen nicht vermeiden“. So kann es dann an einem Abend bis zu sechs Veranstaltungen geben. „Aber nicht jede Überschneidung tut weh“, sieht Reitberger viele Unterschiede im Publikumsinteresse. „Und zum Beispiel haben ja Theaterproduktionen mehrere Aufführungstage“, fügt er an.