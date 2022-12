Kabarett-Solo „Die letzte Runde der Menschheit“: Ausgestellt und abgeschossen

Schwaz – Eigentlich will Peter Alexander ein Eis, aber er zögert im falschen Moment – und wenig später sperrt die Polizei die ganze Straße. Selbst Schüsse fallen, weil Peter Alexander nun mal Peter Alexander heißt. Solche Erfahrungen hinterlassen Spuren. Peters Vertrauen in die Zurechnungsfähigkeit seiner Mitmenschen ist dahin, der Grundstein für eine ausgemachte Misanthropen-Karriere gelegt. Doch weil auch Misanthropen überleben wollen, hat Peter sich für einen neuen Job beworben. Nun wartet er in einer Bar auf die Zusage – und zieht über das vom Leder, was ihm das Zutrauen in die Zukunftstauglichkeit der Menschheit vergällt hat. Angst, mit seiner Abrechnung jemandem zu nahe zu treten, muss er nicht haben. Hier kommt niemand gut weg. Ganz egal welcher Minderheit man sich jetzt zugehörig fühlt.