„Sonnenresidenz“ fertig: Steinach schafft Plätze für betreutes Wohnen

Steinach a. Br. – In unmittelbarer Nähe zum Altenheim errichtet die Gemeinde Steinach ein weiteres Projekt für ihre älteren Bürger. In der „Sonnenresidenz“ entstanden 27 Einheiten für betreutes und betreubares Wohnen.

Das Grundstück wurde der WE im Baurecht und zu den Konditionen der Tiroler Wohnbauförderung von der Marktgemeinde Steinach zur Verfügung gestellt. Öffentliche Infrastruktur und der Bahnhof sind in unmittelbarer Nähe fußläufig erreichbar. Die Planung umfasste einen L-förmigen Baukörper, der aus einem nordöstlichen und einem südwestlichen Gebäudetrakt für gesamt 27 Wohneinheiten besteht. Der Wohnungsmix beinhaltet sechs Einzimmer-, 20 Zweizimmer- und eine Dreizimmerwohnung. Die Wohneinheiten sind mit Loggien ausgestattet. Ein allgemeiner Aufenthaltsraum im Erdgeschoß steht allen Bewohnern als Begegnungszone zur Verfügung. Für die optimale Betreuung der Anlage wurde zusätzlich ein Büroraum für den so genannten „Kümmerer“ geschaffen. Südwestlich befinden sich 18 Autoabstellplätze und ein Fahrradabstellbereich.