Kritik an Schulmaterial: Weidezone Tirol gegen „Bussi-Bussi-Wolf“

Stefan Brugger, Schafzüchter in Sölden und Obmann der Weidezone Tirol, erkennt im Bericht „eine undifferenzierte Darstellung des Raubtiers Wolf“. Ein besonders großer Dorn im Auge ist ihm folgendes Zitat: „Bauern können ihnen (den Wölfen, Anm.) daher beibringen, Weidetiere in Ruhe zu lassen. Dabei reichen oft bereits Elektrozäune aus. Der Stromschlag macht klar: ‚Halt! Hier geht’s nicht weiter!‘ Je nach Gelände kann es auch notwendig sein, Hirten oder Herdenschutzhunde einzusetzen. Genau dafür setzt sich der WWF ein: dass Landwirten beim Herdenschutz geholfen wird.“

Durch diese einseitige Darstellung des Raubtiers Wolf werde „schon in den Schulen begonnen, den Kindern ein falsches bzw. sehr einseitiges Bild zu vermitteln“, verschriftlichte Brugger seinen Ärger in einem offenen Brief an Landesrätin Cornelia Hagele.