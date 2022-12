Tiroler Fahrverbote: Salvini zündelt in Brüssel, der Konter folgt

Auch wenn die Positionen seit Jahren (fast) einzementiert sind: Dass der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini just am Vorabend dieses Treffens am Rande des gestrigen Treffens der EU-VerkehrsministerInnen erneut mit Inbrunst gegen den Tiroler Lkw-Fahrverbotskatalog zündelte, sorgte auch in Wien im Ministerium von Amtskollegin Leonore Gewessler (Grüne) für Irritationen.

Salvini besprach die Fahrverbote mit dem deutschen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Gewessler selbst war, wie berichtet, aus terminlichen Gründen gestern nicht in Brüssel. Italiens Unternehmer dürften nicht länger durch die „unerklärlichen Beschränkungen“ benachteiligt werden, wurde Salvini in einer Presseaussendung zitiert. Zwar will Salvini das Transit-Problem lösen, jedoch nicht im Sinne Tirols, schließlich erinnert er die EU an die Aufrechterhaltung des freien Warenverkehrs. Die Beschränkungen selbst bezeichnete Salvini als „antieuropäisch und antiwirtschaftlich“: „Es kann nicht lange so weitergehen.“