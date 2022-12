Serfauser Bergbahnen: Neue Generation bei Seilbahn Komperdell

Serfaus – Donnerstag ist der erste Skitag in Serfaus – und die Seilbahn Komperdell GmbH startet mit einem neuen Führungstrio in den Winter. Nach 34 Jahren im Unternehmen geht Geschäftsführer Georg Geiger mit Februar in Pension. Stefan Mangott, der das Seilbahnunternehmen seit 2008 gemeinsam mit Geiger geleitet hatte, bekommt neue Verstärkung. Christof Schalber ist seit 1. Dezember zweiter Geschäftsführer, Claudia Plangger wurde Prokuristin. Beide sind bereits seit Jahren für das Unternehmen tätig.

Es sei Zeit, diese „verantwortungsvolle Aufgabe an die nächste Generation zu übergeben“, betont Geiger. Er hatte 1988 im Unternehmen begonnen, seit 1990 war er Prokurist. In all diesen Jahren sei Geiger bei „allen maßgeblichen Großprojekten dabei gewesen“ – vom Bau des Sessellifts „Obere Scheid“ 1993 bis zum Neubau der Serfauser Dorfbahn 2019. Der Bau der Königsleithebahn während der Finanzkrise 2009 fällt ebenso in seine Zeit wie der Zusammenschluss mit Fiss und Ladis 1999. „Er hat immer geschaut, dass die Finanzen passen“, sagt Mangott über seinen scheidenden Geschäftsführerkollegen.