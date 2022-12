Gnadenlos geradlinig: „Der Gejagte“ mit Antonia und Tobias Moretti

Denn in der Fortsetzung steht Laura, die Tochter eines Südtiroler Winzers mit mafiöser Vergangenheit, im Zentrum der Handlung. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Laura so Gas geben darf“, sagt Moretti. Aber der Reihe nach: Zu Beginn des von Rick Ostermann nach einem Drehbuch von Stefan Brunner inszenierten 90-Minüters bricht Laura aus dem Kronzeugenschutz aus. Sie will zurück in ihr früheres Leben. Matteo macht sich zunächst Vorwürfe, dann auf die verzweifelte Suche – und dabei irgendwann mit dem Ermittler Erlacher (Harald Windisch) gemeinsame Sache.