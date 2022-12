ISK Tirol: Offen für alle motivierten Kinder und Jugendlichen

Die International School Kufstein Tirol (ISK Tirol) bietet allen Interessierten am Freitag, 16. Dezember 2022, ab 9 Uhr, die Gelegenheit, sich persönlich über die internationale Ausbildung in der Unter- und Oberstufe zu informieren.

„Das ISK-Leitbild unterstreicht die wesentlichen Aspekte der Ausbildung. Die Lehrerinnen und Lehrer begleiten und unterrichten junge Menschen in besonderer Weise während ihrer Zeit an der ISK Tirol. Die Begriffe Internationalität, Innovation, individuelle Förderung und Coaching verbunden mit eigenständigem Arbeiten genießen einen hohen Stellenwert“, verspricht Direktorin Claudia Atzl.

Als anerkannte IB (International Baccalaureate) World School ist die ISK Tirol Teil einer Community von über 5.600 IB-Schulen in 160 Ländern. Die Schule mit ihren modernen Räumlichkeiten ist eingebunden in den Campus der Fachhochschule Kufstein Tirol.

Seit letztem Schuljahr wird an der ISK Tirol auch die Unterstufe angeboten. Kinder ab 10 Jahren (ab der 5. Schulstufe) werden nach einem modernen Curriculum, orientiert an der AHS-Unterstufe und am IB Middle Years Programme (MYP), unterrichtet.