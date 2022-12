Passant fand 53-jährigen Bekannten tot in Westendorfer Bach

Westendorf – Beim Sturz in die Windauer Ache in Westendorf ist offenbar ein 53-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, fand ein Passant am Dienstag gegen 10.45 Uhr seinen leblosen Bekannten hinter einer Hütte in dem Gewässer. Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät.