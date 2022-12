Wand hinter Holzofen geriet in Wattenberg in Brand: 39-Jähriger rief Feuerwehr

Wattenberg – In Wattenberg hat es am Dienstag gebrannt. Gegen 10 Uhr entdeckte ein Hausbesitzer einen Glimmbrand hinter seinem Holzofen. Laut Polizei war der Brand in der Ecke des Ess- bzw. Wohnzimmers hinter dem Holzofen ausgebrochen. Grund war wohl die abstrahlende Hitze des davorstehenden Ofens. Die Wand war aus Holz.